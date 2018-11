Noaptea trecuta a fost cea mai friguroasa din aceasta toamna. In unele raioane s-au inregistrat -5 grade Celsius - VIDEO

Temperaturi negative s-au inregistrat noaptea trecuta in toata tara, insa cel mai frig a fost in centru. In localitatea Baltata, din Criuleni termometrele au indicat minus cinci grade.

Ziua, in schimb, am avut parte de soare, iar mercurul in termometre a indicat 15 grade. Meteorologii spun ca diferenta de temperatura intre zi si noapte ar fi din cauza cerului senin.

In urmatoarele zile vremea va fi rece. Noaptea in nordul tarii se vor inregistra minus patru grade, iar ziua se asteapa pana la 15 grade.