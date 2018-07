Noaptea trecuta a fost grea pentru locuitorii unui bloc din centrul capitalei. Cladirea a fost inundata de ploaia puternica, iar mai multe tevi s-au spart. Apa a umplut parcarea, coridoarele si lifturile - VIDEO

Aceste cascade s-au format aseara, la putin timp dupa ce in oras a inceput sa ploua puternic. Cateva tevi s-au spart asa ca in interior suvoaiele au inceput sa curga de parca erau turnate cu galeata.

Apa a inundat in intregime parcarea din subsol, dar si holurile de la cateva etaje, a patruns in lifturi si chiar in apartamente. Azi dimineata acesti doi muncitori incercau sa scoata apa din parcarea care semana cu un lac.

Cu niste lopeti si cu o pompa, s-au spetit ore intregi. Cei care dimineata au vrut sa-si scoata masinile din parcare au avut un mare chin. Iar locatarii care isi pastrau lucrurile in debara le-au gasit plutind in apa. Din unele nu s-a mai ales nimic.

Cosmarul a pornit dupa ora 22.00, spun locatarii cand apa a inceput sa curga in holul de etajul 10. Dupa ce au inteles ce se intampla au stricat peretele de protectie si au dat de teava din care tasnea apa. In timp ce unii incercau sa stranga apa de pe hol, altii se chinuiau sa opreasca scurgerea. Peretii, care pe alocuri au inceput sa se jerpeleaza, erau si astazi umezi, iar ascensorul nu functiona.

Desi s-au mutat in casa noua de mai putin de doi ani, locatarii spun ca este pentru a doua oara cand sunt inundati. Ei cred ca firma de constructie nu a efectuat lucrarile calitativ, desi au platit bani multi.

Purtatorul de cuvant al companiei care a construit blocul pe strada Constantin Varnav spune ca firma va repara tot ce a fost afectat de inundatia de aseara si ca va reface sitemul de scurgere pluviala.

Iar problema a fost cauzata de retea pluviala a orasului care este astupata. Responsabilii de la primarie sustin, insa, ca reteaua pluviala urbana nu poate fi cauza inundatiei din blocul respectiv si ca majoritatea blocurilor din capitala sunt conctate la acelasi sistem. Ploaia de aseara a inundat si mai multe strazi din capitala. S-a circulat cu dificultate pe Calea Iesilor si pe Muncesti.

Astazi angajatii intreprinderilor muncipale au iesit sa curete curile de canalizare si tevile subterane, sa curete bordurile si asfaltul de noroi. Potrivit meteorologilor si astazi se asteapta ploi cu descarcari electrice.