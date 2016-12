Noaptea trecuta s-a cutremurat pamantul. ”Am crezut ca motanul a sarit de pe masa pe mine, cand ma uit patul se misca." Reactia moldovenilor - VIDEO

La ora 1 si 20 de minute aproape toata Moldova s-a trezit din cauza cutremurului produs in zona Vrancea.

Ion ILIES, SEF CENTRUL DE SEISMOLOGIE, ASM: “Cutremurul a fost localizat in zona Vrancea la corbura Carpatilor la o adincime de 97 de kilometri, magnitudinea a fost de 5,4 pe scara Richter. Acest cutremur dupa cordonatele geografice este practic in acelasi locatie. E alaturi de cel care s-a produs in data de 24 septembrie”.

Cutremurul de noaptea trecuta a fost urmat dupa 4 ore, de o replica de 2,9 grade. In timp ce unii s-au speriat si erau gata sa iasa din case, altii au stat neclintiti in pat. Seismul s-a simtit cel mai puternic la etajele superioare.

“Aşa se mişca..., de obicei ne clatină ca pendula încolo încoace. Ne-au aruncat de câteva ori şi ne-am culcat.”

”Nu stiam sa iesim s-au stam, ne-am speriat”.

”Am crezut că motanul a sărit de pe masă pe mine, când mă uit patul se mişcă. Mă uit la lustră se mişcă pe tavam înainte şi înapoi ”.

”L-am simtit destul de bine baiatul l-am luat din patuc nu stiam ce sa fac. Ne-am rugat la Dumnezeu si s-a oprit”.

Oamenii spun ca sunt ingrijorati ca in trei luni au avut loc doua cutremure.

“Cred ca pot sa fie ceva mai serios mai puternic”.

Potrivit seismologilor in ultima perioada zona Vrancea produce astfel de seisme, moderate, destul de frecvent. Din 2011 pana in prezent s-au inregistrat 5 cutremure cu magnitidine mai mare de cinci grade pe Rihter.

Ion ILIES, SEF CENTRUL DE SEISMOLOGIE, ASM: “Acest fapt vorbeste despre intesificare activitatii seismice sursei Vrancea care vorbeste despre faptul ca ar putea sa se mai produca astfel de cutremure si sa se liniteasca sau ar putea sa finalizeze cu un cutremur mai mare”.

Cel mai puternic cutremur resimtit pe teritoriul Republicii Moldova a fost in 1802, de 8 grade pe Richter, iar in acest an cel mai puternic a fost pe 24 septembrie, de 5,8. Imediat dupa seismul de noaptea trecuta, paginile de socializare abundau in postari care mai de care. Unii internauti erau speriati, iar altii au facut haz de necaz.

In contextul declaratiilor din ultima perioada a proaspatului presedinte unii au scris ca si cutremurul de aseara romanizeaza Moldova deoarece vine din Romania. Si baietii de la Carla's Dreams au simtit cutremurul de aseara. "Sa ne scuture de rele" au scris acestia pe facebook.