Noi arestari in dosarul care vizeaza coruptia in justitie. Medicul, banuit ca a mituit un judecator, va sta 30 de zile in izolatorul CNA. Avocatul, inculpatul si asistentul judiciar, in penitenciarul numarul 13 - VIDEO

Medicul Vadim Scarlat nu s-a prezentat astazi in fata instantei de judecata. Decizia instantei a fost luata in lipsa lui. Acesta a primit mandat de arest in izolatorul CNA pentru 30 de zile. Potrivit oamenilor legii ginecologul-obstetrician este suspectat ca ar fi mituit un judecator pentru a avea castig de cauza intr-un dosar, care a fost deschis in 2016.

Potrivit unor surse, medicul este invinuit de malpraxis. Acesta ar fi asistat la o nastere complicata, iar bebelusul a murit peste o luna. Soacra tinerei mame, fosta judecatoare la Curtea de Apel Tighina, Aurelia Parpalac, ar fi depus o plangere prin care il acuza pe Scarlat de neglijenta. Parintii nou-nascutului decedat au solicitat, o expertiza independenta la Bucuresti, insa solicitarile lor nu au fost acceptate de magistrat.

Oamenii legii spun ca medicul ar fi dat 2000 de euro pentru ca judecatorul sa ia o decizie in favoarea lui. Avocatul sau nu a vrut sa comenteze nimic despre acest dosar si nici nu ne-a spus daca doctorul pledeaza nevinovat.

Mai multe mamici s-au adunat astazi sa-l sustina pe Vadim Scarlat. De dimineata, acestea au protestat in fata sediului CNA. Ulterior, au stat in sediul judecatoriei Buiucani pana cand a fost anuntata decizia.

Corina TEPES, INTERPRETA: “Nu poate fi adevarat un medic mai bun nu exista.”

Singurul care s-a prezentat astazi in fata instantei este inculpatul. Acesta, insa, nu a vrut sa stea de vorba cu jurnalistii. Avocatul sau a spus ca el pledeaza nevinovat.

Mihaela PREPELITA, AVOCAT: “Nu pot sa va spun de ce este acuzat clientul meu. Au fost prezentate ceva probe? Nu pot sa va spun acesta este secretul anchetei.”

Avocatul, suspectat in acelasi dosar, la fel va sta 30 de zile in penitenciarul numarul 13. Aceasta nu s-a prezentat la sedinta, iar avocatul sau a motivat ca se simte rau.

Ruslan TODICA, AVOCAT: “Veti contesta decizia judecatorului? Da. Consideram ca incheierea este nefondata. La demers nu a fost anexata nicio proba.”

Tot dupa gratii va sta timp de 30 de zile si asistentul judiciar. Ieri a fost aplicata masura preventiva de arest pentru cele cinci magistrate si pentru procuror. Trei dintre judecatoare vor sta in arest preventiv in izolatorul CNA, iar altele doua si procurorul - in arest la domiciliu. Cele 10 persoane suspectate au fost retinute marti dupa perchezitiile facute de ofiterii CNA la sediul Curtii de Apel si la cel al Judecatoriei din sectorul Centru al capitalei.