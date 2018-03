Noi detalii despre barbatul care a avariat mai multe masini in centrul capitalei, apoi le-a distrus cu o lopata - VIDEO

Camerele de supraveghere instalate pe strada Banulescu Bodoni au surprins momentul in care soferul, aflat la volanul masinii sale de model Opel, se izbeste de Mercedesul parcat in zona.

Dupa impact, doi tineri se apropie de autoturismul barbatului, iar in spate franeaza brusc un taxi. In cateva clipe, soferul agresiv iese din masina, scoate lopata de pe bancheta din spate, se apropie de taxi si loveste cu putere in parbrizul vehiculului.

Barbatul si-a distrus apoi propria masina, dupa care a dat in Mercedesul in care a intrat initial. Din imagini se mai vede ca un automobil, care trece pe aceeasi strada, era cat pe ce sa fie lovit cu lopata de soferul furios.

Martorii au povestit ca dupa ce a facut tot tambalaul, barbatul a urcat in masina si si-a vazut de drum. A fost retinut ulterior de politisti, care au deschis un dosar pentru huliganism.

Contactati de ProTV, oamenii legii ne-au spus astazi ca expertiza medico-legala inca nu este gata, asa ca nu ne pot spune daca suspectul se afla in stare de ebrietate sau sub influenta drogurilor.