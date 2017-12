Noi detalii in cazul accidentului produs in Romania cu implicarea unui microbuz cu moldoveni. A fost declansat planul rosu de interventie. Ce spune politia romana - VIDEO

Accident grav cu implicarea unui microbuz plin cu moldoveni s-a produs in aceasta dimineata in Romania. Venea din Praga si se indrepta spre Orhei. In raza orasului Borsec vehiculul a derapat, s-a izbit intr-un stalp si s-a rasturnat. Doi pasageri au murit, iar 15 au fost raniti. 5 dintre ei au fost internati in spital. Premierul Pavel Filip dispus crearea unei celule de criza, iar Ambasada Republicii Moldova la Bucuresti este in contact permanent cu autoritatile romane.