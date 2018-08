Noi detalii in cazul celor doi soti, care nu-si pot imparti copiii. Printr-o decizie a Directiei Asistenta Sociala si Protectie a Familiei, a fost creat un grafic de intrevederi cu micutii - VIDEO

Potrivit unui document emis ieri de catre Directia Asistenta Sociala si Protectie a Familiei, Tatiana si Ion Scai pot petrece timpul alaturi de copii in baza unui anumit grafic de intrevederi.

Astfel, fiecare parinte are dreptul la cate 2 saptamani pe luna. Decizia intra in vigoare astazi, asa ca femeia sustine ca a incercat sa-si ia copiii acasa, insa, intr-un mesaj, a fost refuzata de sot. Barbatul ne-a spus ca nu este de acord cu acest grafic.

Ion SCAI, SOȚ: „Este cu numeroase nereguli."

La polul opus, femeia sustine ca va merge pana in panzele albe, doar pentru a-si face dreptate.

Tatiana SCAI, SOȚIE: „Din 3 iulie, el a luat copiii la el si nu-mi permite sa-i vad, desi le spune tuturor ca eu pot veni sa-i vad. Sunt nevoita sa filmez totul, pentru ca alte dovezi care ar arata ca nu mi se permite sa-mi vad copiii, nu am."

"-Mergem afara sa ne plimbam? - Da, merg sa ma incalt. - Nu vei iesi afara cu el!- De ce? - Pentru ca nu-ti permitem. - De ce nu-mi permiteti? - Din cauza comportamentului tau- Eu sunt mama. - Da, esti mama. Copiii au si tata. - Au si mama. Stati un pic! „

Au urmat si alte incercari, spune Tatiana, dar, de fiecare data, ea nu ar fi fost lasata sa-si ia micutii acasa.

„- Mama! - Marc, hai afara sa ne plimbam! Marc! Marc!“

„-Da-mi manuta!- Ia mana de pe el. Nu trauma copilul. Nu implica copiii! - Vrei sa tii copiii in ploaie? - Nu, noi plecam. - Unde? - Ce importanta are? Eu sunt mama. - Ion, ea spune ca vrea sa plece cu copiii. - Lasati-l. - Nu. - Dati-mi copilul!- Vrei la mama? - Da. - Dati-mi copilul. „

In urma ultimului incident, bunica micutilor a chemat politia, sustine Tatiana, iar ea a fost dusa la Inspectoratul din Hancesti. Copiii au fost luati, din nou, de tatal lor.

Ion SCAI, SOȚ: „Instanta a decis care este domiciliul lor. „

Tatiana SCAI, SOȚIE: „- Pe parcursul anului 2017, ne certam practic in fiecare saptamana. In tot acest an, el a aplicat violenta fizica asupra mea de 4 sau 5 ori. El mi-a strans puternic mana si mi-a fracturat degetul. In baza acestui incident este pornit un dosar penal. „

Oamenii legii, insa, nu ne-au confirmat acest lucru.

Mariana BEȚIVU, OFIȚER DE PRESĂ IGP: „Nu are antecedente penale."

Scandalul dintre cei doi soti a ajuns in atentia presei, dupa ce barbatul s-a plans ca mama copiilor nu are grija de ei si ca vrea, in urma divortului, ca baietii sa ramana cu el. Femeia a negat toate acuzatiile, spunand ca sunt niste minciuni si ca sotul, pur si simplu, vrea sa o desparta de proprii copii.