Noi detalii in cazul familiei din Balti - doi soti cu doi copii, gasita ieri fara suflare: tatal barbatului a fost cel care a gasit corpurile neinsufletite ale celor patru. Versiunea politistlor

Tragedia a avut loc aseara. Membri unei familii din Balti, un barbat de 27 de ani, sotia acestuia de 26 de ani si cei doi copii ai lor, de 5 si 7 ani au fost gasiti fara suflare in casa in care locuiau temporar, locuinta fiind a parintilor femeii decedate.

Tatal barbatului vazand ca fiul lui nu-i raspunde de cateva ore la telefon, a mers la el ca sa vada ce se intampla. Cand a ajuns, a batut minute in sir in usa, iar cand a vazut ca nimeni nu raspunde, a spart geamul si a intrat in casa. Acolo i-a gasit pe toti patru inconstienti si a chemat imediat ajutor.

Preliminar, oamenii legii spun ca familia s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon emanat de o soba sau un sistem de ventilatie defectat.

Toate circumstantele producerii tragediei urmeaza sa fie stabilite.