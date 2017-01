Noi detalii in cazul omorului de la Straseni in care o adolescenta de 14 ani a fost ucisa cu bestialitate. Ce spune avocatul principalului suspect: "Au pasat intentionat vina pe el"- VIDEO

Gheorghe COBZAC, AVOCAT: “Deocamdata nu putem sa ne expunem, nu am reusit sa discutam normal cu clientul. Cu certitudine insa pot sa va spun ca celelate parti au pasat intentionat vina pe clientul meu, profitand ca acesta se afla peste hotare.”

Avocatul spune ca tanarul de 17 ani nu ar fi fugit de oamenii legii dupa ce ar fi savarsit omorul impreuna cu prietenii sai.

Gheorghe COBZAC, AVOCAT: “El a plecat la studii asa cum vacanta i se terminase. Mama a fost la politie dupa care a plecat sa-l aduca acasa, iar in acest timp el a fost retinut de interpol in Ungaria in timp ce se intorcea in Romania.”

Totusi, nu este clar de ce se afla suspectul pe teritoriul Ungariei in momentul in care a fost incatusat. Individul a fost extradat acum doua zile, iar ieri pe numele lui a fost emis un nou mandat de arest in izolator pe un tremen de 30 de zile. Potrivit procurorilor, la primele audieri, el nu a facut nici o declaratie.

Baiatul a fost retinut la inceputul lunii decembrie la frontiera romano-ungara de catre politistii maghiari. Alti doi suspecti de 14 si 15 ani se afla in arest in izolator, iar al patrulea, de 13 ani nu poate fi cercetat penal. Adolescenta de 14 ani a disparut pe 25 noiembrie, iar in aceeasi zi ar fi fost ucisa de iubitul sau si amicii lui. Abia dupa 6 zile, tanara a fost gasita moarta, iar expertiza medico-legala a aratat ca fata a fost lovita in cap, de nenumarate ori, cu un obiect greu, iar in urma ranilor a murit.