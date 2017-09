Noi detalii in cazul perchezitiilor la Directia Funciara din cadrul Primariei: trei persoane, doi angajati ai Primariei si un om de afaceri, retinuti intr-un dosar de impartire ilegala a unor terenuri

Potrivit Procuraturii, cei trei sunt banuiti de abuz in serviciu pentru deposedarea frauduloasa a administratiei publice de terenuri, in baza unor titluri executorii, detinute de persoane interpuse. Acestia utilizau bazele de date cu terenurile din municipiul Chisinau, identificau loturile de pamant, care apartineau municipalitatii, amplasate convenabil cumparatorilor, ca mai apoi sa le vanda. Cei doi angajati ai Primariei ar fi actionat de comun acord cu omul de afaceri, care este suspectat de complicitate.

In unul dintre cazuri, o familie din capitala a obtinut titlu executoriu, printr-o decizie a Curţii de Apel, pentru un teren intravilan in scopul constructiei unei case de locuit. Dat fiind faptul ca, familia se afla peste hotare, interesele acesteia au fost reprezentate de un intermediar care, in complicitate cu reprezentantii Directiei funciare, au identificat un alt teren, cu o valoare mai mare si cu o amplasare mai favorabila. Dupa ce au intrat in posesia terenului, acestia l-au vandut unei alte persoane, pentru a sterge urmele infractiunii.

Schema de preluare frauduloasa a terenurilor Primariei ar fi fost aplicata in zeci de cazuri, procurorii identificand mai multe loturi, instrainate de acelasi grup de persoane.Ieri, mai multe percheziţii au avut loc in birourile angajatilor de la Directia funciara a Primariei.

Cele trei persoane au fost retinute pentru 72 de ore. Daca vor fi gasiti vinovati, banuitii riscă o pedeapsa cu inchisoare de pana la 6 ani sau amenda in marime de peste 100 000 de lei.