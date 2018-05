Noi detalii in cazul tanarului de 23 de ani, care a murit dupa ce s-ar fi aruncat in gol de la etajul 13 al unui bloc de locuit de la Buiucani. Politia: "A mers cu sotia si copilul de 3 ani in vizita la niste rude"

Noi detalii ies la iveala in cazul tanarului de 23 de ani din Orhei, care s-a stins pe loc, dupa ce s-ar fi aruncat de la etajul 13 al unui bloc de locuit din sectorul Buiucani al capitalei. In momentul tragediei, barbatul se afla in vizita la niste rude, impreuna cu sotia si copilul de 3 ani.