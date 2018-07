Noi detalii in cazul tanarului de 27 de ani care s-a stins la spital, dupa ce a fost batut cu bestialitate intr-un local din Cantemir. Ce spun martorii - VIDEO

Pe 23 iunie, Cristian Antoceanu a revenit de la munca din Rusia. Nu fusese acasa de mai bine de trei luni, asa ca seara, ajuns acasa, a mers sa-si vada trei prieteni la un local din Cantemir. Din spusele matorilor, acesta i-ar fi facut cateva complimente unei fete, fapt care l-a deranjat pe iubitul acesteia.

”-E adevarat ca Cristian i-a adresat cateva complimente domnisoarei? -Da, doar de bine. Nimic de rau.”

”A vorbit normal, dupa aceasta baiatul a plecat. A venit apoi inapoi cu mai multi. Erau cam 15 persoane. A zis hai sa ne lamurim unu la unu.”

Pana la urma, bataia nu a fost unu la unu, iar victima a fost luata la pumni si picioare de mai multi tineri veniti in local.

”Toti dadeau care si cum. Nu mai intelegeai ce era. O inceput sa-l bata afara, apoi l-au bagat in terasa.”

Tinerii spun ca toti au consumat bauturi alcoolice in exces, motiv din care nici nu-si amintesc prea bine cele intamplate.

”Eram beat. -Ati consumat bauturi alcoolice? -Da. -Mult? -Da.

Victima, in varsta de 27 de ani a fost internata in spital. Iar dupa o saptamana de coma s-a stins. Tanarul a fost ingropat azi, langa parintii . Singurul membru ramas din familie este fratele mai mic.

”Nu ne-am vazut de 8 luni, imi e rau. Fratele a fost batut foarte tare.”

“Foarte bun, cuminte si niste. Nu a trebuit asa sa procedeze.”

”Imi pare rau ca s-a intamplat asa. Il stiu inca din scoala.”

Pe acest caz procuratura din Cantemir a deschis un dosar penal. Politia are trei suspecti de 18, 22 si 25 de ani, locuitori ai unui sat din raionul Cantemir, iar tatal unui dintre acestia este fost polititst. Unul a fost retinut si si-ar fi recunoscut vina, ceilalti doi au fugit din tara imediat dupa altercatie prin vama Leuseni si respectiv Aeroport.

Andrei SIRBU, SEFUL INSPECTORATULUI DE POLITIE, CANTEMIR: ”Este retinut, are mandat de arest. Ceilalti urmeaza a fi dati in urmarire penala de catre procuror. Noi am pornit cauza penala pe leziuni corporale soldate cu deces, expertiza inca nu este. Sunt imagini care sunt anexate la cauza penala.”

Oamenii legii sustin ca persoana retinuta si-a recunoscut vina. Avocatul acesteia sustine insa ca e precoce de a face concluzii.

Victor BARAN, AVOCAT: ”Este devreme de expus la vinovatie. Nu este inca expertiza medicolegala. Va fi posibila de stabilit a cui lovitura a fost mai puternica. "

Daca li se va dovedi vinovatia, suspectii risca pana la 15 ani de inchisoare.