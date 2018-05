Noi detalii in cazul teribilului accident de la Braviceni, unde un tanar de 26 de ani si-a pierdut viata, dupa ce a intrat cu masina intr-un microbuz de pe ruta Chisinau - Balti: "Era un prieten adevarat" - VIDEO

Video in curand

Impactul dezastruos s-a produs azi dimineata in jurul orei 8.00. Un tanar de 26 ani conducea acest Opel din care acum n-a ramas decat scheletul. Avea viteza, spune politia si s-a antrenat intr-o depasire fara sa se asigure. In felul acesta a izbit un microbuz de pe ruta Chisinau-Balti care venea chiar din fata.

Irina BURDUJAN, OFITER DE PRESA ORHEI: “Avand exces de viteza a pierdut controlul volanului, a iesit pe contrasens, tamponand frontal microbuzul de model Mercedes Sprinter.”

Automobilul s-a rupt in doua in momentul impactului, iar tanarul prins intre fiare, s-a stins imediat. In microbuz se aflau sapte pasageri. Patru dintre ei s-au ales cu leziuni usoare si au fost dusi la spitalul din Orhei unde au primit ingrijiri medicale si au fost lasati sa plece acasa.

Dupa accident, pompierii au spalat soseaua si au evacuat din strada bucatile ramase din caroseria masinii. Imaginile erau, oricum, dezolante. La fata locului au venit si prietenii tanarului sofer care au ramas ingroziti de ce au vazut.

“Era un prieten adevarat. Politia rutiera, stau practic la fiecare kilometru, aici nu poti depasi limita de viteza. Soferul a facut o depasire si partea stanga a prietenului nostru a lovit-o frontal”

Multi din cei care treceau pe alaturi se opreau sa vada ce s-a intamplat si sa afle daca cineva are nevoie de ajutor.

“Microbuzul deja era dus. Am ramas socati. Suntem toti la volan, zi la zi, nu stii ce te asteapta iata.”

La doua ore dupa cele intamplate, exact in acelasi loc s-a mai produs un accident. Soferul unui Renault a intrat intr-un camion care se deplasa in fata acestui. De data aceasta s-a trecut fara victime.

“Ei s-au oprit, si eu m-am oprt dar nu am reusit, atentia clar, ca m-am uitat la accident.”

“Eu tineam distanta, cum mergea fiecare, am simtit o lovitura din urma, soferul nu a fost atent. A privit in stanga si nu s-a uitat inaite, asa ceva nu se poate de lamurit ei nu se gandesc la viata lor, e ceva tragic.”

Soferii spun ca pe soseaua Chisinau-Orhei-Balti, pe acest segment de langa satul Braviceni se produc des accidente grave.