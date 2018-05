Noi detalii in cazul tinerei din Tohatin, care a fost gasita fara suflare intr-o padure de la Colonita: a lasat in urma doi copii si era divortata. Principalul suspect le-a povestit anchetatorilor cum s-a intamplat totul - VIDEO

"Lucra la gradinita. -Dar ati auzit ce s-a intamplat cu ea? -Au gasit-o in padure."

"Era divortata, acum fiecare speculeaza in felul lui. Ea era din Tohatin, insa barbatul ala am inteles ca nu era de aici, rudele sunt in Tohatin."

"Nu o cunosteam atat de bine, se saluta mereu. Tot timpul o vedeam cu fata mai mica la spital."

"La gradinita a lucrat, la ei in grupa. Mai spala vesela, de mancare le aducea copiilor."

Femeia a fost data disparuta pe 26 mai de catre rudele ei. Dupa mai multe investigatii, politia a gasit un suspect, amicul femeii, un barbat de 28 de ani. Acesta le-ar fi spus anchetatorilor cum s-a intamplat totul. El a fost retinut si dus la fata locului pentru reconstituirea crimei.

Tatiana BELEUTA, REPORTER PRO TV: "Potrivit politiei, in aceasta padurice din Colonita, femeia a fi venit impreuna cu un amic. Aici ce doi ar fi consumat bauturi alcoolice, iar intre ei s-ar fi iscat o cearta din motive necunoscute. Barbatul a batut-o si asfixiat-o, lasand-o sa zaca la pamant."

Oamenii legii nu ne-au spus cum au dat de urmele suspectului. Pe numele individului, care anterior a fost judecat intr-un alt caz, a fost emis mandat de arest pentru 30 de zile. El este cercetat penal pentru omor intentionat si risca pana la 20 de ani de puscarie sau detentie pe viata.