Noi ninsori in Romania. Strat de zapada de 20 de centimetri in cea mai inalta zona montana din Romania. Cum va fi vremea in Moldova - FOTO

Potrivit unui studiu publicat în 2011, doar aproximativ două astfel de fenomene apar pe an. Aceste furtuni puternice au loc de obicei în lunile septembrie şi octombrie, când temperaturile la suprafaţa apei din Marea Mediterană sunt încă destul de calde, deşi pot apărea în orice moment al anului, scrie mediafax.ro.

Furtuna a provocat inundaţii în Tunisia şi Libia în ultimele zile, înainte de a se deplasa spre nord de Marea Mediterană spre Europa.

De-a lungul mării, furtuna poate avea trăsături asemănătoare furtunilor tropicale, asociate în mod obişnuit cu uraganele, cum ar fi vânturile puternice şi chiar un ochi în centrul său.

Se aşteaptă ca aceasta să se deplaseze încet spre insula Creta şi în sudul Greciei, înainte de a creşte viteza şi de a ajunge duminică în vestul Turciei.

Mai multe zone din Grecia şi Turcia vor fi lovite de ploi abundente şi de vânturi puternice. În insula Creta şi în alte insule din sudul Greciei, ar putea cădea ploi de 4-6 cm, ceea ce ar putea duce la inundaţii. Oraşe precum Izmir dn Turcia şi Kalamata din Grecia, s-ar putea înregistra între 2 şi 3 centimetri de precipitaţii.

Din fericire, furtuna va fi probabil absorbit de curenţii de aer şi nu va ajunge în sud-estul Europei, ceea ce va limita cantitatea de inundaţii.

A rare phenomenon known as a 'Medicane' will bring heavy rain and strong winds to southern Greece and western Turkey this weekend: https://t.co/tNtoFJBUmn pic.twitter.com/plYuePUhNK — AccuWeather (@breakingweather) 27 сентября 2018 г.

Contactati de Pro TV, specialistii ne-au spus ca pe teritoriul Republicii Moldova nu sunt prognozate astfel de fenomene. Pentru astazi, meteorologii anunta cer variabil, fara precipitatii, iar presiunea atmosferica ridicata.

In cursul noptii, in nord se asteapta 5 grad, ziua termometrele vor indica 22 de grade. In centru, noaptea se prognozeaza 6 grade, iar maxima zilei va fi de 23 de grade. In sud, noaptea se asteapta 7 grade. Ziua, termometrele vor indica 24 de grade. In capitala, minima va fi de 8 grade, iar ziua se asteapta 22 de grade.