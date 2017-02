Noi proteste anuntate astazi in Bucuresti. 1.000 de oameni au ajuns in Piata Victoriei si scandeaza impotriva Guvernului roman - VIDEO

Desfasurarea evenimentelor de miercuri:

► 1000 de oameni protesteaza in fata Guvernului, in Capitala ► 16.000 de oameni si-au anuntat prezenta la un nou protest, miercuri, numita pe Facebook "Jos Guvernul"

LIVE TEXT:

UPDATE 10:00 Dupa deciziile Guvernului de marti seara, s-au anuntat proteste in toata tara, miercuri. La aceasta ora, in Capitala s-au strans deja 1000 de oameni, in fata Guvernului

Protestatarii au inceput sa se stranga in Piata Victoriei in jurul orei 9,00. Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Capitalei, Georgian Enache, a declarat miercuri, pentru Agerpres, ca numarul acestora este estimat la aproximativ 300 - 400 de persoane.

"Nu au fost inregistrate incidente, jandarmii sunt mobilizati sa mentina ordinea publica in zona", a spus Enache.

Proteste anuntat pentru ziua de miercuri in Capitala pe Facebook: 16.000 de oameni sustin ca vor fi prezenti

Pentru ziua de miercuri, lucrurile capata rapid amploare. 12.000 de oameni si-au anuntat deja prezenta, pana la ora 09:00, la un nou protest in Capitala, numit pe Facebook "Jos Guvernul".

Oamenii critica dezincriminarea abuzului in serviciu, iar o parte cer alegeri anticipate.

Peste 15:000 de persoane au protestat, marti seara, in Bucuresti

Protestul din fata Guvernului, la care au participat peste 15.000 de oameni conform unor surse din Jandarmerie, s-a incheiat miercuri dimineata fara a se inregistra incidente.

"Protestul este considerat incheiat. Manifestatia a decurs fara probleme, au fost incercari de a patrunde in curtea interioara a Guvernului, prin fortarea portilor de acces. Nu au fost aplicate sanctiuni. Cei care doresc sa-si manifeste nemultumirile in spatiul public o pot face, dar numai in mod pasnic si cu respectarea legii", a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei, Georgian Enache.

Peste 15.000 de oameni au iesit in Piata Victoriei, marti seara, pentru a protesta impotriva ordonantelor privind gratierea unor pedepse si modificarea Codurilor penale.

Protestatarii au scandat lozinci precum "Dragnea, nu uita, asteptam si cartea ta"; "DNA, sa vina sa va ia!"; "PSD, ciuma rosie"; "Iesiti din casa, daca va pasa"; "Abuzul e abuz, OUG refuz".

De asemenea, ei au afisat pancarte cu mesaje precum "In democratie, hotii stau la puscarie", "#Va vedem" si "Jos labele de pe justitie".