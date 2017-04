Noi reguli pentru soferi. Cei care au permise de conducere valabile pe viata, ar putea fi obligati sa le schimbe. Ce se va intampla cu cei trecuti de 65 de ani - VIDEO

“Cheltuiala de bani iarasi.”

“Ei vor sa ne mai poarte pe drumuri oleaca, nu au cu ce se ocupa.”

Asa au reactionat soferii care au permise de conducere pe un termen nelimitat. Potrivit autoritatilor, proiectul vine sa-i impace pe toti - pe soferii care detin astfel de permise si pe cei care le-au primit pentru 10 ani. Totodata, in document este specificat si faptul ca mai multi conducatori auto care au permise fara termen de valabilitate au probleme cu politia atunci cand merg in tarile Uniunii Europene.





“Cei de peste hotare ne percep actele asa cum autoritatile noastre fac legile.”

“Da, mai sunt cazuri cand suntem aninati de politistii straini cand ne verifica actele.”

Proiectul mai prevede ca soferii trecuti de prima tinerete, mai exact cei care au implinit 65 de ani, sa treaca un control medical pentru a putea conduce in continuare. Pentru ei, permisele vor fi eliberate pe un termen de 5 ani.

“La varsta asta deja nici vederea nu e cea mai buna. Trebuie sa trecem toti controale.”

In prezent in Republica Moldova exista trei modele de permise de conducere- cele eliberate din 1995 pana in 2008, care au termen nelimitat si cele de dupa 2008 si 2015, ambele tipuri eliberate pe 10 ani, dar care se deosebesc doar prin niste elemente de securitate.

Proiectul de hotarare a fost expediat spre avizare mai multor ministere, iar ulterior urmeaza sa fie votat de guvern ca sa intre in vigoare. Nu se stie daca soferii vor fi nevoiti sa plateasca pentru a-si schimba permisul de conducere.