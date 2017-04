Noi retineri in dosarul de coruptie in care este vizat viceministrul Economiei Valeriu Triboi. Patru persoane, printre care soferul si consilierul acestuia au ajuns in izolatorul CNA - VIDEO

Inca patru persoane au fost retinute astazi in dosarul de coruptie in care este vizat viceministrul Economiei Valeriu Triboi. Printre acestea sunt consilierul si soferulul acestuia. Perchezitii au avut loc si astazi in cladirea Guvernului, in masinile si la domiciliile suspectilor. Totodata procurorii au initiat un proces penal pe numele angajatilor SPPS care aseara i-ar fi impiedicat sa intre in sediul Ministerului Economiei. Cei de la Serviciul de Protectie si Paza de Stat spun ca au initiat o ancheta interna pentru a stabili ce s-a intamplat.