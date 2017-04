Noi retineri in dosarul in care este vizat Triboi. Arest la domiciliu pentru seful intreprinderii FEE Nord - VIDEO

El ar fi inchiriat un imobil pe care Triboi l-ar fi cumparat in mod abuziv de la Moldtelecom, iar ulterior a reparat cladirea cu 4 milioane de lei. Pentru abuz in serviciu, viceministrul risca pana la 6 ani de inchisoare. Aceeasi pedeapsa ar putea fi aplicata si primarului din Basarabeasca, Gheorghe Cimpoies, care insa este detinut in izolator, pentru neglijenta in serviciu.

Ieri, procurorii spuneau ca au solicitat arest la domiciliu in cazul lui Triboi, deoarece ar avea probleme de sanatate. In cazul lui Cimpoies insa oamenii legii spun ca au cerut arest in izolator asa cum ar exista riscuri ca acesta sa fugi din tara sau sa infuenteze martorii din dosar.