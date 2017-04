Noi retineri in dosarul lui Triboi: Unul dintre consilierii demnitarului si directorul de la Furnizarea Energiei Electrice Nord, retinuti

Ieri, in cadrul unor perchezitii la Guvern, Viceministrul Economiei, Valeriu Triboi a fost retinut pentru 72 de ore, fiind banuit de abuz de putere si prejudicierea bugetului de stat in proportii deosebit de mari. Acesta a fost escortat la CNA de catre ofiterii si procurorii anticoruptie in izolatorul CNA.

Valeriu Triboi a ajuns viceministru al Economiei in 2014, cand ministru era Andrian Candu. Acesta fusese anterior director al Agentiei Proprietati Publice, care era in subordinea ministerului ministerului economiei.

