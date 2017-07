Noi sancriuni impotriva Rusiei. Cum este vizata Republica Moldova - Report.md

Intre timp si Senatul SUA a votat legea care face parte din legea votata in CR lege deplina, votata cu majoritatea absoluta de voturi (419 da contra 3 in CR si 98 da contra 2 in Senat). Exista foarte putine sanse ca preşedintele D.Trump sa aplice veto contra acestei legislatii. Inainte de toate pentru ca orice opozitie a presedintelui SUA contra acestei legislatii doar ar intari suspiciunile si capetele de acuzatie in investigatia legata de conexiunile echipei sale din timpul campaniei electorale (2016) si Rusia.

Presedintele D.Trump nu are nici o posibilitate de a inceteni, temporiza ori bloca noua legislaţie, care instituie astfel cele mai aprigi sanctiuni din ultimii 5 ani contra Iranului, Koreii de Nord si Federaţiei Ruse. In mod ironic, acestea sunt exact tarile desemnate de presedintele Igor Dodon pe agenda sa de vizite din 2017.

Sa analizam in continuare cateva elemente ale legislatiei adoptate bi-partizan (cu votul solidar al ambelor partide istorice americane) in Congresul SUA. Subtitlul B (Combaterea influentei Rusiei in Europa si Eurasia, Sec.251) al acestei legi sustine in mod apasat ca ”Guvernul rus a urmarit sa exercite influenta in spatiul ex-sovietic, furnizand resurse partidelor politice, think tankurilor, grupurilor societatii civile pentru a semana neincredere in actorii si institutiile democratice, promovand opinii xenofobe si anti-liberale, care ar submina unitatea Europeana”.

Autorii legii S722 menţionează ca, ”Guvernul Federatiei Ruse s-a angajat prin acte de coruptie sa cumpere influenta in Europa si Eurasia, eliminand sectorul independent de presa de limbă rusa, in tara sa, inlocuindu-l cu presa de stat care produce activ dezinformare anti-occidentala, pe care o distribuie pe larg in mediul vorbitorilor de limba rusa dinafara hotarelor statului rus”.

Autorii legii adoptate de CR al Congresului SUA sunt cunoscutii congresmeni Ed Royce, Elliot Engel si Mitch McConnell, care-si propun astfel sa previna pe viitor influentarea alegerilor americane (mid-term elections din 2018), sa contracareze influenţa Rusiei in Europa si Eurasia, sa sanctioneze amestecul rusesc in cadrul ultimelor alegeri americane din 2016 si agresiunea din Ucraina, dar si sa previna anumite surprize din partea presedintelui D.Trump, creand astfel un obstacol legislativ contra oricarei intentii prezidentiale de a relaxa sanctiunile internationale fata de Rusia.

