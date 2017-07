Noi specialitati, la Universitatiea Tehnica: institutia vrea sa fie in pas cu ultimele tehnologii. Care sunt acestea - VIDEO

Robotica, ingineria software si securitatea cibernetica sunt noile specialitati ale Universitatii Tehnice. Institutia vrea sa fie in pas cu ultimele tehnologii si pune la bataie noi materii pentru studenti. Alte cursuri, in schimb, au fost comasate, iar procedura de admitere - simplificata. In cazul celorlalte universitati, curricula ramane aceeasi.