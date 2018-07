Noile indicatoare rutiere, care au aparut pe strazile din capitala, nu sunt incluse in Regulamentul Circulatiei Rutiere. Ce spun instructorii auto - VIDEO

Pe strada Albisoara unde acum doua saptamani masinile inotau prin apa, a aparut un indicator care le sugereaza soferilor sa evite zona atunci cand ploua, deoarece aici este un sector cu un risc sporit de inundatii. Dupa fiecare ploaie puternica strada Albisoara se transformata intr-un lac, in care inotatorii sunt automobilele. Asa ca astfel autoritatile au decis sa puna indicatoarfe Unii soferi cred ca problema trebuie rezolvata.

“Probabil fara sens, si asa toti stiu ca acolo e inundat mereu. Trebuie sa curete albele fluviale.”

“Mai bine ar face drumurile decat semnele acelea.”

“Cred ca ar trebui ele neaparat instalate, in conditiile in care la noi in Republica Moldova des se intampla tot felul de inundatii cu ploi si la noi se inunda strazile.”

“Eu cred ca foarte bine trebuie, trebuie sa ne anunte sa fim la curent.”

Unii soferi le sugereaza autoritatilor sa puna astfel de indicatoate pe toate strazile, deoarece aproape toate se inunda cand ploua torential. Cateva indicatoare au fost puse pe strada Albisoara, unul pe Andrei Botezatu si pe bulevardul Grigore Vieru, dar si pe Calea Iesilor.

Potrivit purtatorului de cuvant al primariei Chisinau indicatoarele fac parte din categoria celor de avertizare si au fost instalate provizoriu. Vicepresidentele Uniunii Conducatorilor Auto, Oleg Cojocaru, ne-a declarat ca acest indicator nu exista in Regulamentul Circulatiei Rutiere.