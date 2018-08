Noile reguli pentru taximetristi ii determina pe unii soferi sa lase balta meseria. De cand s-a trecut la eliberarea bonului de plata, conducatorii spun ca platile fata de companiile la care lucreaza s-au dublat - VIDEO

Sergiu BUSUIOC, TAXIMETRIST: “De cand au aparut bonurile de plata, taximetristii au inceput 3-4 soferi sa plece zilnic.”

Sergiu Busuioc este unul dintre ei. A ales sa lucreze la o companie ruseasca de taxi de la noi, care preia comenzile online. Spune ca odata cu trecerea la eliberarea bonului de plata s-au schimbat si conditiile de munca.

Sergiu BUSUIOC, TAXIMETRIST: “M-am trezit dimineata si eu sunt deja obligat lor sa le achit cate 900 de lei.”

Astfel, daca pana acum soferii achitau zilnic in jur de 500 de lei companiei de taxi pentru masina imprumutata si posibilitatea de a activa, odata cu noile reguli, aceste cheltuieli s-au dublat.

Pe langa alte plati care au devenit publice, conducatorii sunt obligati zilnic sa dea cate o suma de bani pentru salariul pe care il vor primi la sfarsit de luna, dar impozitele si le asuma tot taximetristii.

Sergiu BUSUIOC, TAXIMETRIST: “Nu neg faptul ca maine-poimaine si accidentele cu taximetristii o sa se mareasca. Ca sa indeplinesti planul care firmele de taximetrie le-au pus pentru soferi asta e 1500- cu cheltuieli de spalare a masinii, alimentatie. Ca sa stringi 1500 de lei trebuie sa faci 350 de km pe zi. Asta e insuportabil pt un sofer./Apoi dupa asta trebuie sa strangi ca sa iti faci un veni suplimentar.”

Apoi, si castigul suplimentar este impozitat, spune acesta, iar profitul nu mai este ca altadata. Multi intra in datorii.

Sergiu URSU, TAXIMETRIST: ”Am intrat in datorii si am iesit ca fiecare taximetrist. Nu exista tximetrist care sa nu aiba datorii./Poate in ziua aceea ma simt rau si nu pot sa lucrez, eu nu pot intoarce masina inapoi, eu deja sunt dator companiei.”

Am incercat sa obtinem o reactie de la administratorul firmei de taxi unde lucreaza acest sofer si pentru care a activat si celalalt, dar acesta are numarul de telefon deconectat. Nu am reusit sa-l gasim nici la oficiu. Ultima data, ministrul Chiril Gaburici spunea ca scaderea numarului masinilor de taxi este dovada faptului ca soferii activau ilegal.