Noua designeri moldoveni s-au intrecut pentru titlul ce cea mai amenajata vitrina. Cum arata cele mai frumoase vitrine. Castigatorii au luat si premii - VIDEO

Din cele 30 de dosare depuse initial, juriul de specialitate a ales 18 pentru concurs. In final insa doar 9 designeri au avut sansa sa-si demonstreze creativitatea in decorarea vitrinelor magazinelor brandurilor autohtone. Concurentii s-au intrecut in idei de vis si au dat frau liber imaginatiei.

”Ideea de baza era de a crea impresia unui cer, ca manechinele plutesc in aer, in nori. Am vrut sa reprezint emotiile de visare, de optimism.”

Polina a creionat conceptul unei vitrine de genti. Spune ca greutatea misiunii tine de obiectele cu care lucrezi.

"Cu cat lucru e mai greu cu atat imi este mai placut. Haine, produse de curatat, nu conteaza. Principalul este creativitatea.”

Catigatorii editiei a II-a au fost desemnati doi studenti de la facultatea de arhitectura, care au realizat vitrina unui brand de haine. Dupa ce la prima editie s-au ales cu locul al doilea, de aceasta data s-au intors pentru a lua marele premiu. Spun ca a fost o provocare, dar nu una imposibil de realizat.

“La acest proiect am lucrat mai mult de o luna. Aceasta a inclus conceptul, realizarea machetei grafice si lucrarea.”

“A fost atat complicat, cat si interesant.”

Organizatorii recunosc ca la moment design-ul vitrinelor schiopateaza. Tinerii in misiunea lor au respectat mai multe conditii.

”Originalitate, creativitate, sa se incadreze in conceptul brandului si sa fie in racnetul ultimelor tendinte.”

Concursul organizat cu suportul Proiectului de Competitivitate din Moldova, finantat de Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationala si Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare.

Tatiana DURLESTEAN, MANAGER INDUSTRIA USOARA IN PROIECTUL DE COMPETIVITATE DIN MOLDOVA: “In Moldova nu prea avem persoane care pot sa spuna ca sunt profesionisti in acest domeniu. Vitrina este un element important in vanzari. O vitrina atractiva este 50% din succesul vanzarii.”

Castigatorii premiului intai s-au ales cu un curs de instruire peste hotare, iar cei de pe locul II si III cu premii banesti. La a doua editie a fost inclus si premiul “Simpatia publicului” in valoare de 2 mii de lei.