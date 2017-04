Compania Avia-Invest s-a laudat cu primii cativa metri de pista construiti. Aceasta va fi mai aproape de aeroport si va fi construita in locul unei cai de rulare - VIDEO

Nici nu s-au apucat bine de lucru, ca au si chemat presa pe santier. Jurnalistii au pasit astazi pe primii cativa metri de pista.

Oxana GORUN, REPORTER PRO TV: "Noua pista este construita de fapt in locul unei cai de rulare. Aici avioanele efectueaza manevrele de intoarcere inainte de a-si lua zborul sau dupa aterizare. Si pentru ca aceasta are o lungime de doar 2 km si 400 si latimea de doar 20 de metri, o buna parte din pista va fi construita practic de la zero."





Ca sa nu apara fisuri, muncitorii spun ca folosesc o tehnologie speciala de sectionare a betonului. Costul lucrarilor se ridica la aproape 16 milioane de euro. Simultan este construita si noua parcare pentru aeronave.

Abia dupa ce va fi gata pista noua, dar si parcarea, va fi reluata reparatia pistei vechi. Acum pentru a efectua lucrari de intretinere a acesteia, aeroportul este inchis in fiecare noapte pentru 5 ore.

Pana acum ar fi fost efectuate 25 la suta din totalul lucrarilor de modernizare a aeroportului, care a fost dat in concesiune pe o perioada de 49 de ani. Compania Avia Invest, a carei presedinte a Consiliului de Administrare este Ilan Shor, s-a angajat sa investeasca 230 de milioane de euro. Pana acum ar fi cheltuit peste 57 de milioane, dintre care 40 la suta ar fi din profitul aeroportului, potrivit unui raport al CNA.Avia Invest insa a negat acuzatiile.