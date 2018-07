Noul Cod al Audiovizulului, votat in lectura finala

La inceputul lunii iulie, Parlamentul european a adoptat o rezolutie in care si-a exprimat ingrijorarea si a cerut deputatilor moldoveni sa tina cont de pozitia presei independente. In replica, democratii spun ca… nu le pasa de hartii.

Proiectul noului cod, care reglementeaza activitatea televiziunilor, prevede, printre altele ca posturile TV trebuie sa difuzeze minim 8 ore de produs local, dintre care 6 – in orele de maxima audienta. Legislatorii europeni se intreaba daca in conditiile pietei moldovenesti, mass media vor fi in stare sa implementeze aceste cote.

Anterior, Noul Cod a fost criticat de ONG-urile de media, care l-au calificat drept un amestec in politica editoriala a televiziunilor private si si-au exprimat ingrijorarea ca asta ar putea duce la inchiderea mai multor posturi.

Odata cu majorarea cotei de produs autohton vor disparea din grila, de exemplu, filmele americane dar si toate produsele de calitate din Romania. Prin asta, proiectul favorizeaza televiziunile care lucreaza in pierdere.