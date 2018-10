Cu greu isi aminteste cand ultima data a pus mana pe sapa. Reactia ministrului Agriculturii, Nicolae Ciubuc - VIDEO

De la Guvern la iarba verde, doar ca nu la odihna, ci la treaba. Ministrul Ciubuc a sadit astazi copaci in cadrul zilei nationale de inverzire.

Nicolae CIUBUC, MINISTRU AL AGRICULTURII: "Cu cativa ani in urma, cand mergeam la parinti."

Ziua Nationala de Inverzire a Plaiului "Un arbore pentru dainuirea noastra" are loc incepand cu anul 2011, in ultima sambata a lunii octombrie, potrivit unui decret semnat de Mihai Ghimpu inca in luna noiembrie, 2010. Anterior, aceasta actiune avea loc primavara.

Decretul de numire in functia de ministru a fost semnat de presedintele Parlamentului Andrian Candu, care exercita temporar interimatul funcţiei de preşedinte al ţării.





Totul dupa ce magistraţii Curţii Constituţionale l-au suspendat din funcţie pe preşedintele Igor Dodon în cazul desemnării noilor membri ai Guvernului, după ce acesta a respins de două ori candidaturile propuse de Prim-ministru.