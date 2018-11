Noul monitor de la Samsung are grija de sanatatea ta si iti aduce cele mai tari experiente in gaming

Ne-am obisnuit ca Gigantul sud-coreean Samsung sa vina cu noi inovatii. De aceasta data aduce ceva interesant pentru gameri si nu numai. Astfel, Samsung lanseaza o serie de monitoare curbate, care iti vor oferi cele mai tari experiente de pana acum. Disponibile deja in magazinele de la Chisinau, noile monitoare iti ofera practica inedita in gaming la un pret accesibil chiar la tine acasa. Si daca ai crezut ca asta e tot, atunci gresesti, pentru ca Samsung s-a ocupat nu doar de calitatea imaginii, dar si utilitatea acestora prin conexiunea cu alte gadgeturi la un singur cablu. Plus la toate, noile monitoare au grija si protejeaza sanatatea ochilor.