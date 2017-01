Noul pretor al sectorului Rascani: Fost consilier al deputatului liberal Iurie Darda si fost manager de vanzari la o companie de constructii - VIDEO

Nicolae BALAUR, PRETOR SECTORUL RASCANI, CHISINAU "Vin de la administratia publica, de la Parlament, acum administratia locala este un domeniu pe care il cunosc."

Inainte de a ajunge la pretura, Nicolae Balaur a fost consilierul deputatului liberal Iurie Darda, iar anterior a lucrat si in calitate de manager de vanzari la o companie de constructii, despre care se vehiculeaza ca ar apartine lui Darda.

Nicolae BALAUR, PRETOR SECTORUL RASCANI, CHISINAU "Am activat manager pe vanzari la compania D&D, cine este fondatorul o sa ma rezervez. "

In Parlament, Balaur a ajuns in vara anului 2015 fiind initial asistent in cadrul secretariatuui Legislativului.

Nicolae BALAUR, PRETOR SECTORUL RASCANI, CHISINAU "Am lucrat la proiecte de lege ce combat constructiile ilegale. In calitate de pretor, voi continua bunele practici."

Nicolae Balaur are 29 de ani si fost numit in functia de pretor al sectorului Rascani, in urma unei dispozitii semnate de edilul capitalei. Cel care ocupase anterior aceasta pozitie a trecut la sefia preturii Botanica, iar Oleg Ratoiu, fostul sef interimar a revenit in functia de vicepretor.

Tudor CALUGAREANU, PRETOR SECTORUL BOTANICA, CHISINAU "Am hotarat ca mai multe pot sa fac acolo, stiind orice particica de sector."

Intr-un articol al Ziarului de Garda, se arata ca proaspatul pretor al sectorului Rascani a indicat in ultima declaratie pe avere, cea pentru 2015, un salariu de peste 68 de mii de lei la Parlament, venituri de 40 de mii de lei de la compania de constructii si aproape 116 mii de lei din functia de director al Asociatiei de Coproprietari in Condomeniu. In acelasi document, Nicolae Balaur declara o casa de locuit de 200 m.p., in valoare de 600 000 de lei, pe care sustine ca a primit-o prin donatie in 2013, dar si un oficiu de 70 de metri patrati, care ar valora peste 25 de mii de euro. Dupa numirea celor doi pretori, toate sectoarele capitalei sunt conduse de liberali, in afara de Ciocana.

Dorin Chirtoaca poate numi pretori dupa ce anul trecut, la intitiativa liberalilor a fost modificata Legea cu privire la statutul municipiului Chisinau. Aceste modificari au fost criticate de catre consilierii socialisti care spun ca astfel primarului i-au fost atribuite pregorativele Consiliului Municipal.