Noul primar care va veni in fruntea capitalei pentru un an, va trebui sa se inteleaga bine cu alesii locali. Asta pentru ca unele decizii se iau doar cu acordul consilierilor municipali - VIDEO

Cel care va veni in functie dupa turul doi de scrutin, se va bucura de aceleasi atributii si beneficii ca orice alt primar ales in alegerile locale generale. Acesta se va muta in biroul in care a stat pana nu demult Silvia Radu si va beneficia si de o masina de serviciu. Cat tine de atributii, noul edil va trebui sa dea mana cu majoritatea consilierilor pentru a obtine bani pentru un eventual proiect sau idee.

Valeriu BOGDAN, SEF SECTIA JURIDICA PRIMARIA CHISINAU: “Altfel, atat bugetul cat si alte proiecte ce vizeaza mun Chisinau vor fi cu greu implementate. Toate proiectele ce tin de gestionarea patrimoniul sau de ordin financiar e aprobat cu majoritatea consilierilor alesi, de aceea urmatorul primar trebuie sa aiba o colaborare cu 26 de alesi.”

Adica sa convinga jumatate plus unul din totalul de alesi locali. Ion Ceban, de exemplu, s-ar putea bucura de sustinerea neconditionata a 18 consilieri socialisti, pe cand Andrei Nastase nu are niciun membru de partid in Consiliul local. Intrucat banii pentru anul 2018 au fost deja repartizati, viitorul primar s-ar putea da cu parerea doar cu privire la repartizarea bugetului pentru 2019.

Valeriu BOGDAN, SEF SECTIA JURIDICA PRIMARIA CHISINAU: “Primarul ales urmeaza sa inainteze bugetul pentru anul 2019 si acolo urmeaza sa fie o colaborare intre primarul general si consiliul municipal Chisinau.”

Odata venit in functie, edilul va putea sa isi delege propriii subalterni. Asta deoarece, legea ii permite sa numeasca sau sa suspende pretori, vicepretori, sefi de directie ori cei ai intreprinderilor municipale.

Tot el va putea propune viceprimari, care insa trebuie acceptati si de Consiliu. Socialistul Ion Ceban si candidatul PPDA, Andrei Nastase lupta pentru sefia municipiului Chisinau in turul doi. Alegerile vor avea loc pe 3 iunie.