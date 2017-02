Noul sef in exercitiu al OSCE, care este si ministrul de externe al Austriei a venit intr-o vizita de doua zile in RM - VIDEO

Sebastian KURZ, SEFUL IN EXERCITIU AL OSCE, MINISTRUL DE EXTERME AL AUSTRIEI: „OSCE face parte din formatul 5+2. De aceea consider că vom putea în acest an, în care deţinem preşedenţia în exerciţiu să rezolvăm problemele care au apărut în urma conflictului transnistrean.”

Astfel, noul sef in exercitiu al OSCE spera ca pana la sfarsitul anului sa adune la o masa toate partile din formatul 5+2. Sebastian Kurz sustine ca doar asa se pot rezolva problemele cetatenilor de pe ambele maluri ale Nistrului, altfel, intalnirile oficiale raman doar discutii.

Astazi Sebastian Kurz a venit la Chisinau insa nu a raspuns la intrebarile jurnalistilor. Nu am reusit sa aflam ce crede noul sef al OSCE despre revenirea la memorandumul Kozak asa cum a sugerat Vladimir Putin.

Acest document a fost propus de Moscova inca in 2003 si presupunea solutionarea conflictului transnistrean prin federalizarea Republicii Moldova si mentinerea trupelor rusesti in stanga Nistrului.

Formatul de negocieri 5+2 este reprezentat de Chisinau si Tiraspol, pe de o parte, Federatia Rusa, Ucraina si OSCE in calitate de mediatori pe de alta parte, precum si SUA si UE ca observatori. Ultima runda de negocieri in formatul 5+2 a avut loc in iunie anul trecut la Berlin.