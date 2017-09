Novaya Valna, un prestigios concurs muzical de la Sochi a fost castigat de trupa DoReDos, formata din 3 solisti. Igor Dodon a anuntat ca artistii moldoveni vor primi distinctii de stat - VIDEO

Vocile deosebite ale moldovenilor au fost remarcate de juriu, chiar din prima seara a concursului. Asa ca, au fost premiati cu note maxime, dar si un val de aplauze din partea spectatorilor.

In una dintre cele 3 etape, artistii au trebuit sa cante in limba materna si au ales piesa “ Constantine “. Artistii nostri au fost sustinuti de multe staruri din Rusia, ca de exemplu, Filip Kirkorov sau Serghei Lazarev.

Filip KIRKOTOV, ARTIST RUSIA: "Imi plac acesti moldoveni. Pentru mine sunt numarul 1."

"Ne simtim foarte comfortabil. Sunetul este fantastic. Atmosfera este atat de minunata. Suntem fericiti, baieti! Am tinut pumnii pentru moldoveni si la Eurovision, in acest an. Pentru SunStroke Project."

Iar Igor Dodon a scris pe pagina sa de facebook ca ii astepta pe artisti acasa cu distinctii de stat. Ultima data Moldova a castigat la concursul Novaya Volna, acum 10 ani, cand a fost reprezentata de Natalia Gordienko.