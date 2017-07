Un impact violent, un destin curmat prea devreme. Un taximetrist din Cimislia s-a stins dupa ce un Mercedes a intrat cu viteza in automobilul pe care il conducea: ambele vehicule au ajuns intr-o gradina - VIDEO

Nu a avut nici o sansa sa ramana in viata. Un taximetrist din Cimislia a murit in aceasta dimineata dupa ce un Mercedes a intrat cu viteza in automobilul pe care-l conducea. In urma impactului, masinile au ajuns intr-o gradina, iar Dacia, care s-a inversat a ajuns un morman de fiare. Celalalt sofer a scapat cu rani usoare.