O familie din capitala care a revenit din vacanta din Italia a ramas fara bagaj, iar dupa o saptamana l-a primit... complet distrus: hainele le-au gasit rupte, iar telefonul si tableta - facute praf - GALERIE FOTO

Iata uiati-va cutia de la papuci, papucii nu-s, 64 de euro, telefonul - 150 de euro, ochelari 70 de euro, hainele pentru copil, iata nici cainii nu mananca asa...



Asa si-au gasit bagajul pierdut dupa o saptamana, sotii Gheorghita. Familia povesteste ca acum doua saptamani a mers in vacanta la Roma in Italia. Acolo, ca orice moldovean, au facut tot felul de cumparaturi. Nici prin cap sa le treaca ce aveau sa pateasca la intoarcerea in tara.

Vlad GHEORGHITA: ”Vad se opreste ne spune ca bagaje nu mai sunt, cum asa eu trebuie sa mai am inca o valiza, nu-i. Ieri ma duc sa primesc geanta, imi zice asta e valiza dvs zic, zic dar ce a fostcu ea nu stim... Soc a fost...”

Toata geanta era practic distrusa, la fel si o parte din hainele cumparate. Mai mult, sotii spun ca lipsesc doua perechi de incaltaminte.

Olesea GHEORGHITA: ”Noi vrem sa cerem despagubiri.. nu stiu peste 600 700 de euro...”



Oamenii spun ca reprezentantii companiei nu au fost de gasit.

”Le-am scris pe facebook, au zis ca o sa ma sune, dar nu m-au mai sunat...”



Pe de alta parte, seful companiei aeriene sustine ca de pierderea bagajului s-ar face vinovat serviciul care incarca si descarca valizele.



Mircea MALECA, DIRECTOR COMPANIE: ”Noi nu sntem de vina, dar sigur ca vom plati despagubiri clientului...”



Potrivit lui Maleca, prejudiciul va fi evaluat in functie de cantitatea de bunuri distruse - un kilogram ar costa 20 de dolari.