Nu a mai ramas nimic din acoperisul Institutului de Zoologie, mistuit de flacari. Au fost afectate si birourile unde au ajuns tonele de apa folosite de pompieri pentru a stinge incendiul. Valoarea pagubelor ar putea depasi cateva milioane de lei - VIDEO

Dupa incendiul devastator de ieri, astazi dimineata mai multi angajati ai Institutului de Zoologie au revenit in birouri pentru a verifica in ce stare sunt utilajele si exponatele din colectie. Unii au strans apa de pe jos, altii au facut ordine.

Victoria NISTREANU, SEF DE LABORATOR: “In laboratoare situatia este satisfacatoare. A curs ceva din pod si s-a uscat. In unele situatia este mai rea. In birourile in care nu s-a facut reparatie, avem custi cu animale, animale vii 433. A curs apa toata noaptea.”

Unele birouri, desi se afla la ultimul etaj, aproape ca nu au fost afectate de incendiu. Profesorul Dumitru Erhan spune ca ieri in timp ce privea cum arde acoperisul credea ca isi va pierde obiectele de muzeu din biroul sau.

Dumitru ERHAN, PROFESOR: “M-am bucurat pentru ca din afara ferestre erau pline de fum si ma gandeam ce este inautru. Calcultoarele sa le vedem cand le vom conecta.”

Asa cum in institutie nu exista curent si este nevoie de lucrari de reparatie, in urmatoarele luni unii angajati vor munci in teren, iar altii isi vor desfasura activitatea prin universitati.

Daniela FOCSA, REPORTER PROTV: “Cel mai afectat de incediu a fost acoperisul institutiei, de unde ar si fi pornit flacarile, de la niste atene. Totul in jur a fost facut scrum doar carcasa a ramas intacta, potrivit adiministratiei institutiei podul nu mai poate fi restabilit asa ca va fi construit din nou.”

Cheltuielile estimate ar putea depasi cateva milioane de lei. Astazi la fata locului a lucrat o comisie care va evalua pagubele. Apa folosita la stingerea flacarilor a inundat etajul patru, iar echipamentul din sali a fost afectat.

Alexadru PICTOVNIC, DIRECTOR ADJUNCT INSTITUTUL DE ZOOLOGIE: “Cred ca noi am scapat foarte usor. Ceva o fost afectat niste documente, cu fum cu praf. Noi acum stabilim pagubele s-au creat in fiecare institul o comisie pentru situatie exceptioanale.”

Directorul adjunct al institutului spune ca blocul era dotat cu stingatoare insa nu avea si un sistem de alarma, asa ca oamenii nici nu au stiut ca ceva arde. Incendiul a afectat o suprafata de peste o mie de metri patrati.

Pericol de prabusire a acoperisului nu este. Cauza incendiului ramane necunoscuta deocamdata.Nu se stie nici cauza incendiului, produs ieri, la centrul comercial din strada Ismail. Acolo astazi se spalau geamurile si se curata zona. Administratorul cladirii nu a vrut sa ne spuna nimic despre pagube si nici nu ne-a permis sa filmam in interior.