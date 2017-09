Nu a reusit sa scape de un dosar, ca mai are unul. Dorin Chirtoaca este acuzat ca a prejudiciat bugetul municipal cu 66 de milioane de lei. Primarul suspendat: "Un dosar mai ilegal decat primul"- VIDEO

Nu a reusit sa scape de un dosar, ca mai are inca unul. Primarul suspendat, mai nou, este cercetat pentru depasirea atributiilor de serviciu, soldata cu prejudicierea bugetului municipal cu 66 milioane de lei. Procurorii ii incrimineaza incalcari la despagubirea persoanelor care urmau sa primeasca apartamente in folosinta in baza deciziilor de judecata. Chirtoaca spune ca cercetati ar trebui sa fie cei din Guvern si Parlament, care au aprobat o lege populista.