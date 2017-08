Nu a venit sa-si asculte sentinta pentru ca a fost ocupat si este nemultumit de pedeapsa. Asta spune Iurie Chirinciuc, condamnat ieri la un an si 4 luni de inchisoare: “Voi ataca la Curtea de Apel“ - VIDEO

Nu a venit sa-si asculte sentinta pentru ca a fost ocupat si este nemultumit de pedeapsa. Asta spune fostul ministru al transporturilor, Iurie Chirinciuc, condamnat ieri la un an si 4 luni de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu si trafic de influenta. Astazi liberalul a venit la judecatoria Buiucani sa-si ia decizia motivata, unde s-a intalnit si cu colegul sau de partid Dorin Chirtoaca, care i-a sarit in aparare.