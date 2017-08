Va intra in vigoare maine si va dura 3 zile. In centrul tarii, maine, mercurul din termometre va urca pana la 34 de grade Celsius. Pana la 35 de grade vor fi la sud si 33 grade in zona de nord. Sinopticienii sustin ca aceleasi temperaturi se asteapta in weekend. Sambata si duminica, se vor inregistra pana la 36 de grade. Abia la inceputul saptamanii viitoare, se mai racoreste. Pentru luni, meteorologii prognozeaza si ploi cu descarcari electrice, pe alocuri.