Nu au impartit... terenul de joaca. Cativa parinti s-au luat la harta chiar langa toboganele unde se jucau micutii. Politistii veniti la fata locului au fost luati la pumni de sotiile batausilor - VIDEO

Scandalul din preajma terenului de joaca, ar fi inceput aseara in jurul orei 21. Potrivit politiei doi barbati s-au luat la harta din cauza ca nu au putut imparti un tobogan. Ulterior au intervenit si altii. Imediat a fost chemata politia, care a incercat sa calmeze spiritele.

Insa nu a fost sa fie. In momentul in care au decis sa-i retina pe batausi, sotiile acestora au intrat in actiune. Altele au incercat sa impiedice masinilor de politie, in care erau sotii lor, sa paraseasca zona.

Un barbat chiar s-a intins in mijlocul drumului, iar ulterior mai nu a ajuns sub rotile unei masini de politie. Potrivit politiei, la fata locului au intervenit trei echipaje. Am mers astazi la fata locului pentru a afla detalii despre incaierarea de aseara. Cei cu care am reusit sa vorbim ne-au spus ca nu au auzit si nu au vazut nimic.

Astazi la tobogane era un alt responsabil, care nu stia ce s-a intamplat aseara. Nu am reusit sa dam de administratorul terenului de joaca. In spatele camerei de filmat, un martor ne-a spus ca de fapt conflictul ar fi inceput dupa ce persoana responsabila de tobogane a tras de ureche un copil. Potrivit purtatorului de cuvant al Politei Capitalei, Adrian Jovmir, cinci persoane au fost retinute.

Adrian JOVMIR, PURTĂTOR DE CUVÂNT, POLIȚIA CAPITALEI: “Femeile au stattu de banuit, iar barbatii sunt retinuti pentur 72 de ore pentru huliganism si pentru ca au agresat oamenii legii.”

Cei 5 batausi risca o amenda de peste 50 de mii de lei sau pana la trei ani de inchisoare.