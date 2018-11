Nu au postas de mai bine de jumatate de an, asa ca localnicii din Cojusna sunt nevoiti sa mearga ei la posta sa-si ridice corespondenta: "Ne ducem la posta si controlam noi cate jumate de ora”- VIDEO

Localnicii spun ca de mai bine de jumatate de an, postasul nu a mai batut la portile lor, ca sa le aduca facturile si scrisorile, asa ca merg ei la posta si rascolesc prin teancurile de hartii pentru a-si gasi singuri corespondenta.

“ Eu credca o sa ma adreses la Union Fenosa ca sa-mi transmita factura altfel"

“ Inteleg ca este sat, dar este o problema a postei, trebuie sa fie o versiune de rezerva ce se face, care sunt pasii de reactionat in cazul in care nu este postas. Postas in sat nu-i aprope de un an, va dati seama cate facturi scrisori nu au fost ridicate.”

Oamenii se plang ca nici macar nu sunt anuntati daca au primit vreo scrisoare. Cei care lucreaza pana tarziu, sau au copii mici acasa, spun ca nu au timp ca sa-l piarda la posta.

“ Era un barbat lucra da a murit si aceea de acolo nu vor sa lucreze ca leafa e mica. Ne ducem la posta si controlam noi cate jumate de ora.”

“ Ne ducem la primarie si le luam de vreo doua luni, asa da altii au copii mici e nu pot.”

“ Nu-i greu, trebuie sa poti citi si le alegi”

Aceasta femeie lucreaza in calitate de postas pe unul din cele 3 sectoare din sat. I s-a propus sa lucreze pe doua sectoare, ea insa a refuzat. Spune ca nu reuseste si nici nu vrea sa alerge prin tot satul pentru a le duce oamenilor corespondenta.



“ Nu ne da nici de imbracat, nici de incaltat, salariul este mic.”

Responsabilii de la Oficiul Postal sustin ca satul este impartit in 3 sectoare, iar numai doua dintre ele au postasi. In lipsa unuia dintre ei, teancurile de facturi si scrisori s-au tot adunat.

Acestia spun ca le-au propus postasilor de pe celelalte doua sectoare sa imparta si sectorul 3, ambii insa au refuzat. Acum ei sunt in cautarea unui postas.