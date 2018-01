Nu au putut imparti intersectia. Momentul in care un microbuz se opreste intr-o intersectie din Balti pentru a-si lua pasagerii, iar un alt sofer care trebuie sa astepte, nu poate rezista si-l ia la pumni - VIDEO

Potrivit esp.md incidentul a avut loc acum doua zile pe strada 1 mai din Balti. Din imagini se vede cum microbuzul opreste chiar in intersectie pentru a-si lua pasagerii, blocand trecerea unei Dacii care dorea sa vireze la dreapta. Pentru ca nu putea sa mearga mai departe, soferul Daciei a iesit din masina si a intrat in microbuz pentru a se clarifica. La un moment dat, cei doi au iesit din microbuz si s-au luat la pumni. Pasagerii au fost cei care i-au desparit. Intr-un final, soferii au revenit in masinile lor si si-au continuat drumul.