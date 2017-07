Nu au putut imparti soseaua. Un microbuz s-a ciocnit violent cu un autoturism, in apropiere de Gura Galbenei: doua persoane, ranite - GALERIE FOTO

Potrivit primelor informatii, in accident au fost implicate doua vehicule, un microbuz si un autoturism. Ambele se deplasau in aceeasi directie, pe soseaua Chisinau - Cimislia, iar in apropiere de localitatea Gura Galbenei, unul dintre soferi ar fi incercat sa vireze la stanga, nu s-ar fi asigurat si a intrat cu masina in celalalt vehicul. La fata locului a ajuns politia si ambulanta. In ambele vehicule se afla cate un pasager care, in urma impactului, au avut nevoie de ingrijiri medicale. Cei doi soferi nu au avut de suferit, insa ambele masini au fost avariate.

Politia urmeaza sa investigheze toate circumstantele in care s-a produs accidentul.