Nu au simulat nicio operatie, dar au facut tot ce le-a stat in puteri pentru pacientii din Moldova. Asta spun medicii de la clinica din Istanbul, care au respins acuzatiile aduse in investigatia Rise Moldova - VIDEO

Au facut tot ce le-a stat in puteri pentru pacientii din Moldova si nu s-au inteles in privinta vreunui comision cu site-ul caritate.md. Asta sustin medicii de la clinica din Istanbul, care au respins acuzatiile aduse in investigatia Rise Moldova. La conferinta de presa de azi, doctorii turci au spus ca nu au simulat nicio operatie.