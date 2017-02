Nu aveti polita medicala, veti plati mai mult la doctor. Preturile la unele consultatii si analize s-au dublat sau chiar triplat - VIDEO

Ana Postica a venit astazi la policlinica pentru un control de rutina. Nu are polita de asigurare, iar vestea ca serviciile medicale s-au scumpit a venit ca un trasnet.

Ana POSTICA: “E foarte scump. Preturile la noi din Moldova si scumpirile. Mergem la medic oricum.”

In aceeasi situatie s-a pomenit si Vasile Ciobanica. Spune ca preturile, pur si simplu, l-au socat. Barbatul nu are polita, deoarece lucreaza peste hotare pentru a-si intretine copii.

Vasile CIOBANICA: “Tare mari preturile. Ca mi-au scos aici... 206 lei.”



S-au scumpit consultatiile si analizele, inclusiv cea a sangelui sau radiografiile.

MEDIC CONSULTANT: 21 LEI – 90 LEI

ANALIZA GENERALĂ SÂNGELUI: 26 LEI – 75 LEI

DOZAREA GLUCOZEI: 10 LEI – 19 LEI

”Astfel, de la 21 de lei o consultatie la medicul specialist s-a scumpit pana la 90 de lei. Pretul analizei generale a sangelui s-a majorat de la 26 la 75 de lei, iar cea a glicemiei s-a dublat, in loc de 10 veti achita 19 lei”.

Si cei care au polita sunt nemultumiti de majorari. Oamenii spun ca din cauza ca sunt foarte multi bolnavi, lista persoanelor programate e lunga, prin urmare sunt nevoiti sa achite consulatiile ca sa nu stea in rand saptamani intregi.

“Saptamana trecuta am fost programata la chirurg, mi-au spus ca 29 de lei consultatia, cand am ajuns mi-au spus ca e 90. Eu ca pensionara nu am bani.” 2110-01 “Omul nu o sa aiba cu ce sa se duca la medic si o sa moara pe pat”.

Reprezentantii Ministerului Sanatatii afirma ca aceste majorari au fost necesare institutiile medicale nu au bani.

Denis VALAC, SEFUL DIRECTIEI BUGET FINANTE ASIGURARI, MINISTERUL SANATATII: “Am constat ca insituiile medicale care presteaza servcii contra plata nu isi pot acoperi costurile. Instituiile generau pierderi ca la sfarsit sa genereze datorii. Multe insitututii refuzau si contra plata sa presteze unele servicii pentru ca nu corespundeau realitatii”.

Si medicii sustin ca scumpirile sunt justificate.

Victor PUIU, MANAGER CENTRU CONSULATIV DIAGNOSTIC BOTANICA: “S-a tinut seama de acele care sunt tehnologizate radiografie”.

Svetlana ARSENII, MEDIC CARDIOLOG: “Daca consultatia era 20 de lei acum e 90 de lei. Este medina de prn asigurari.”

Polita de asigurare costa 4045 de lei. Cei care nu o au de serviciu, fie si-o cumpara, fie achita costul serviciilor.

Denis VALAC, SEFUL DIRECTIEI BUGET FINANTE ASIGURARI MINISTERUL SANATATII: “Costul pretului de asigurare in cazul in care este achitata in primele trei luni a anului 2017 persoanle benefiaza de reducere de 50%.”



Din anul 2011 nu s-au modificat preturile. In total, costul a peste 6000 de servicii medicale s-a modificat. Potrivit Ministerului Sanatatii, in unele cazuri sunt si reduceri de pret.