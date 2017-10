Nu doar targul de craciun, dar si patinoarul se muta pe strada 31 august. Acesta va fi amenajat langa Biblioteca Nationala - VIDEO

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: “Pe acest teren impanzit acum de frunzis, pietris, fier si alte gunoaie, se va intinde un patinoar. Responsabilii vorbesc de o suprafata de 1200 de metri patrati, loc care ar urma sa fie oferit unui agent economic. Muncitorii au la dispozitie mai mult de o luna pentru a curata si amenaja locul, pentru ca pe 15 Decembrie, patinoarul sa fie inaugurat odata cu deschiderea targului de Craciun.”

Nina CHIRILIUC, MAISTRU I.M “SPATII VERZI”, BUIUCANI: “Defrisam toata paduricea aceasta, incarcam lemnele, le depozitam la parcul “La Izvor”. - Nu este pacat de acesti copaci care sunt inca in viata, in putere? - Este pacat, dar daca nu este nimeni stapan aici.”

Patinoarul va fi amenajat chiar langa Biblioteca Nationala, iar intrarea va fi cu plata. Gratuite vor fi doar caruselele spun organizatorii. Astazi muncitorii lucrau de zor.

“Facem ca sa ne dam cu patinele.”

“O sa fie frumos, eu cred. Oleaca e mai la dos, nu e chiar in centru.”

“Aici trebuie munca ca sa faca patinuar. - Autoritatile spun ca reusesc. - Da Doamne. Le uram noroc atunci.”

Ideea de a muta manifestatiile de Craciun din Piata Marii Adunari Nationale pe strada 31 august apartine guvernului. Despre asta a anuntat ieri primarul interimar Nistor Grozavu. Cei de la Guvern, nu ne-au oferit prea multe informatii despre ce vor face si cat vor cheltui.

Monica BABUC, MINISTRUL EDUCATIEI, CULTURII SI CERCETARII: “Ne dorim foarte mult ca in acest an sarbatorile de iarna sa aiba o alta culoare, una mai stralucitoare decat in anii precedenti.”

Anul trecut patinoarul a lipsit din Piata Marii Adunari Nationale, iar in 2015 a fost amenajat langa Guvern. In acest an, in Piata se va afla doar bradul municipalitatii, care va fi inaugurat pe 1 decembrie. Acolo potrivit primariei, va fi sarbatorita noaptea dintre ani.

Restul manifestatiilor vor avea loc pe strada 31 august, unde la fel va fi instalat un brad de Craciun. Ideea de a schimba locatia ar apartine premierului Pavel Filip. Ieri, primarul suspendat Dorin Chirtoaca a criticat implicarea executivului in organizarea sarbatorilor de iarna in Chisinau.