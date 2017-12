In Krasnoiarsk, un muncitor a fost filmat in timp ce vopseste o sculptura din zapada in alb. Nedumeriti, internautii s-au grabit sa ghiceasca de ce face acest lucru. Unii au presupus ca sculptura a fost vopsita pentru a fi mai frumoasa. Ulterior, presa a scris ca ideea ar fi venit de la reprezentantii primariei, care cred ca daca va fi vopsita, sculptura nu se va topi.