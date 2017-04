Nu doar o scena din film, ci un caz obisnuit. In 2 ani criminalistii moldovenii ar putea descoperi crime, furturi sau violuri mult mai usor, cu ajutorul unui laborator ADN performant - VIDEO

In cativa ani aceasta ar putea sa nu mai fie doar o scena din film, ci un caz obisnuit al criminalistilor moldoveni. Ministerul de Interne se pregateste sa cumpere un laborator modern care sa extraga ADN-ul.

Nicolae BODRUG, SEF CENTRUL TEHNICO-CRIMINALISTIC SI EXPERTIZE JUDICIARE „Pentru cetatenii RM este foarte important ca MAI sa gaseasca om care a savarsit infractiunea, mai ales se refera la infractiunile grave, omor, jafuri, violuri.”

Laboratorul va putea spune cu exactitate cui anume apartin probele biologice pe care le gasesc, de exemplu, criminalistii, la locul crimei.

Nicolae BODRUG, SEF CENTRUL TEHNICO-CRIMINALISTIC SI EXPERTIZE JUDICIARE ”Profilul ADN care este extras comparativ cu profilul ADN al unui cetatean da rezultat 99,99% si noi putem sa spunem cu justificare la 100% ca anume persoana X a savarsit aceasta infractiune.”

Recent Guvernul a aprobat un proiect de lege care ar permite autoritatilor sa inceapa sa colecteze probe biologice intr-o baza de date. Documentul trebuie sa treaca si de parlament.

PERSOANE DE LA CARE SE VOR PRELEVA PROBE

-bănuiţi, învinuiţi şi inculpaţi-persoane condamante definitiv-urme biologice de la faţa locului-cadavre neidentificate-persoane decedate în urma situaţiilor excepţionale sau ifracţiunilor cu caracter terorist-persoanele supuse examinării în masă-persoane cu risc de viaţă-persoane dispărute şi rudele lor-persoanele care au avut contact cu locul faptei-victimele infracţiunii

Vizati sunt detinutii, persoanele disparute, politistii, salvatorii, victimele infractiunii, cadavrele neidentificate, dar si urmele biologice prelevate de la locul infractiunilor.

Nicolae BODRUG, SEF CENTRUL TEHNICO-CRIMINALISTIC SI EXPERTIZE JUDICIARE ”Statistica arata ca persoanele care deja au savarsit infractiunea, ei de obicei si sunt autorii unei alte infractiuni. Iata pt ce baza de date. Baza de date lucreaza cu profilul ADN pe care noi il capatam de la urmele biologice de la locul infractiunii, fie amprente, sange, sperma, saliva,muc de tigara, dupa asta se extrge profilul pe care il avem in baza de date si stim cu certitudine ca persoana a savarsit aceasta infractiune sau cel putin s-a aflat la locul infractiunii”

Alexandru JIZDAN, MINISTRUL DE INTERNE ”Prelevarea probelor nu costa nimic. Se preiau probele din cavitatea bucata sau de pe fata. Ulterior sunt trimise in laborator, se extrag mostre ca ulterior sa fie stocate in registru.”

In schimb, extragerea unui singur profil ADN costa in jur de 60 de dolari, iar cu ajutorul echipamentului potrivit, procedura nu este una complicata, spun expertii.

Diana JALBU, EXPERT-CRIMINALIST ”Extragerea in diversi solventi pt ca sa obtinem un material biologic curat, vedem daca sunt prezenti nuclei, dupa care urmeaza etapele si amplificare, obtinerea rezultatului profilul si includerea. Cat dureaza? In functie de echipament, cateva ore, paa la 9 ore.”

Nicolae BODRUG, SEF CENTRUL TEHNICO-CRIMINALISTIC SI EXPERTIZE JUDICIARE "Daca va fi gasit sange, extragerea profilului va dura 2-3 zile, in functie cat timp va sta sange."

Intregul echipament costa in jur de 3 milioane si jumatate de euro, in cheltuieli fiind incluse si ajustarea spatiului, materialele de consum pentru 6000 de probe, dar si acreditarea laboratorului.

Alexandru JIZDAN, MINISTRUL DE INTERNE "Sunt bani mari, speram ca vom avea un parteneriat cu partenerii de dezvoltare, ar fi partea ideala."





Nicolae BODRUG, SEF CENTRUL TEHNICO-CRIMINALISTIC SI EXPERTIZE JUDICIARE ”In afara de aceea ca noi o sa cheltuim, o sa facem si economie. Daca avem 10 persoane suspecte ca o savarasit o crima, noi nu cheltuim bani pt benzina, investigatii, noi prelevam proba si deja noi stim cine este faptuitorul.”

Speranta STATE, REPORTER PRO TV ”Pentru crearea laboratorului ADN centru tehnico-criminalistic al MAI a pus deja deoparte si un spatiu de peste 300 m2, iar in 2 ani autoritatile spera sa aiba si echipamentul necesar pentru ca aceasta incapere sa se transforme intr-un laborator ADN de ultima generatie.”

Nicolae BODRUG, SEF CENTRUL TEHNICO-CRIMINALISTIC SI EXPERTIZE JUDICIARE "In jur de 250 m2 avem pt laboratoare si 120 m pentru incaperi auxialiare, frigidere, materiale de consum, corpuri delicte. Se ia din cavitata bucala, dupa asta se extrage profilul, apoi nu e necesar de a pastra aceasta periuta de unde s-au luat probele.”

Profilele ADN se stocheaza in format electronic intr-o baza de date a unui soft special. Discutiile despre necesitatea unui laborator ADN au inceput inca in 2010, insa deocamdata nu s-au gasit bani pentru un astfel de echipament. Acum criminalistii moldoveni se adreseaza uneori in afara tarii pentru expertiza, insa costul unei proceduri este de aproape 5 ori mai mare decat daca ar exista un laborator in tara.