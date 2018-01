Nu doar ofera lectii de supravetuire, dar la randul lor invata. Mai multi salvatori au testat metodele de interventie in cazul persoanelor prabusite sub gheata. Ce le-a iesit - VIDEO

Timp de trei zile 16 angajati ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta au fost antrenati intr-o serie de lectii practice. Primul exercitiu a fost salvarea cu ajutorul colacului.

A urmat metoda de salvare cu funia dar si cea de autosalvare.

Liliana PUŞCAŞU, PURTĂTOR DE CUVÂNT, IGSU: "Actiunile sunt organizate in contextul Campaniei de prevenire a inecurilor in urma prabusirii sub gheata bazinelor acvatice in perioada de iarna.”

Saptamana trecuta, salvatorii din cadrul inspectoratului au demonstrat pe lacul din parcul Valea Morilor mai multe exercitii pentru pescarii care risca sa se prabuseasca sub gheata.

Conform datelor oficiale, de la inceputul acestui an o persoana si-a pierdut viata inecata.