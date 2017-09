Nu doar politistii moldoveni, dar si cei din Romania si Rusia, poarta caschetele cusute in atelierul familiei Untu de la Chircaiesti. Mai nou, cei doi soti isi doreste sa imbrace si politistii italieni. Cum o vor face - VIDEO

De aproape sase ani in atelierul de la Chircaiesti sunt cusute chipiurile tuturor angajatilor structurilor de forta de la noi. Sunt facute de 10 croitorese din localitate, care se bucura ca pot castiga o paine acasa.

Oxana PASCARI, CROITOREASA: “De fiecare data la tv ne straduim sa-i privim. Suntem foarte mandri ca ei sunt in uniformele noastre. Avem cunoscuti, care poarta si lucreaza in structurile de stat.”

Cusatoresele spun ca lucrul este migalos, indeosebi la caschetele pentru generali.

Elena DEMIROV, CROITOREASA: “Acolo este de lucru un pic mai dificil.”

Familia Untu a angajat si o persoana cu deficiente de auz si vorbire.

Lilia UNTU: “Ne intelegem foarte bine prin semne. Uneori se intampla ca la cei care sunt sanatosi putem sa repetam de mai multe ori decat la cei care au un deficit in auz si vorbit.“

Recent cei doi soti au cumparat un aparat automatizat pentru a modela sarma care da forma caschetei. Astfel, ca ceea ce se facea pana acum in cateva ore, acum dureaza cateva secunde.

Lilia UNTU: “Se lua mai intai se masura marimea, care era nevoie sa fie taiata, apoi pe o cutie din metal se dadea forma. Era foarte greu. Dura timp pana nimerea, pe urma se suda. Dar acum cu acest aparat se pune bobina aici si automatizat vine sarma se da forma si vine automat. Intr-o secunda o bucata se face.”

Antreprenorii si-au deschis si un magazin in capitala, unde vand nu doar caschete, dar si uniforme, iar comenzile vin tot mai des din Romania si Rusia.

Lilia UNTU: “In Romania multe persoane particulare le comanda. Caciulele din blana si chipiurile de politist, la fel le comanda persoanele individuale si pentru copii, pentru ca la ei nu este cineva care sa faca la comanda. Pentru copiii marinarilor, politistilor, pompierilor. Individual avem comenzi.”

Acum familia Untu isi doreste sa imbrace politistii italieni, iar grantul obtinut de la Banca Mondiala ii va permite sa ajunga in peninsula.

Lilia UNTU: “Compania prestatoare de serviciu o sa ne faca un studiu de piata in Italia. Pentru ca deja in Moldova am ajuns unde am vrut, este timpul sa ne extindem.”

Ceea ce acum arata impresionant si bine pus la punct, la inceput era doar o incercare timida. Sotul Liliei a fost cel care a deprins meseria de la tatal sau si a pus pe roate afacerea. Mihai Untu a fost marinar in Rusia si spune ca de la inceput facea chipiuri pentru colegii sai. Atunci nu se gandea ca ar putea sa faca bani din asta.

Mihai UNTU: “Pe vremea ceea nici nu era vorba de afaceri. Eu faceam ca sa nu sa se stie.”

Familia Untu spera ca in curand caschetele din Chircaiesti vor ajunge in toata Europa.